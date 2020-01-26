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Minik futbolcuların sürpriz ziyaretçisi

Giriş Tarihi: 26.1.2020 ABONE OL
Minik futbolcuların sürpriz ziyaretçisi
Mersin'de Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, minik futbolcularla antrenmanlarında bir araya geldi. Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'nde yaşayan çocukları spora yönlendirmek için kurduğu futbol takımının antrenörlüğünü yapan Mahalle Muhtarı Aziz Filiz ve sporcuları antrenman yaptıkları halı sahada ziyaret eden Yılmaz, "Projelerimizi, geleceğimiz olan çocuklarımızı düşünerek yapıyoruz" dedi. Yılmaz, "Sağlıklı olmanın en önemli koşullarından biri, spora erken yaşlarda başlamaktır. İlçemizdeki çocuklarımızın ve gençlerimizin her alanda başarılı olabilmeleri için elimizden gelen desteği sağlayacağız" diye konuştu. Yılmaz, daha sonra kaleye geçerek minik futbolcularla futbol oynadı ve onlara çocuklar için özel olarak hazırladıkları nutuk kitabını hediye etti.
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Minik futbolcuların sürpriz ziyaretçisi
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