Minik futbolcuların sürpriz ziyaretçisi

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'de Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, minik futbolcularla antrenmanlarında bir araya geldi.'nde yaşayan çocukları spora yönlendirmek için kurduğu futbol takımının antrenörlüğünü yapanve sporcuları antrenman yaptıkları halı sahada ziyaret eden Yılmaz,dedi. Yılmaz,diye konuştu. Yılmaz, daha sonra kaleye geçerek minik futbolcularla futbol oynadı ve onlara çocuklar için özel olarak hazırladıkları nutuk kitabını hediye etti.