Minik futbolcuların sürpriz ziyaretçisi

Mersin'de Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, minik futbolcularla antrenmanlarında bir araya geldi. Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi
'nde yaşayan çocukları spora yönlendirmek için kurduğu futbol takımının antrenörlüğünü yapan Mahalle Muhtarı Aziz Filiz
ve sporcuları antrenman yaptıkları halı sahada ziyaret eden Yılmaz, "Projelerimizi, geleceğimiz olan çocuklarımızı düşünerek yapıyoruz"
dedi. Yılmaz, "Sağlıklı olmanın en önemli koşullarından biri, spora erken yaşlarda başlamaktır. İlçemizdeki çocuklarımızın ve gençlerimizin her alanda başarılı olabilmeleri için elimizden gelen desteği sağlayacağız"
diye konuştu. Yılmaz, daha sonra kaleye geçerek minik futbolcularla futbol oynadı ve onlara çocuklar için özel olarak hazırladıkları nutuk kitabını hediye etti.