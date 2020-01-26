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Pastane alevler içinde kaldı

Giriş Tarihi: 26.1.2020 ABONE OL
Pastane alevler içinde kaldı
Mersin'in Erdemli ilçesindeki pastanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Merkez Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki pastaneden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Pastanenin imalathanesinde çıkan ve kısa sürede iş yerinin tamamına yayılan yangın, bir saatlik çalışmayla söndürüldü. İş yerinin sahibi Serdal Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının, elektrik kontağından çıktığını tahmin ettiklerini belirterek, "En büyük tesellimiz can kaybı veya yaralımızın olmaması. Maddi hasarımız var. İtfaiye ekipleri olayı araştırıyor" dedi.
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Pastane alevler içinde kaldı
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