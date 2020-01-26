Polisten huzur ve güven uygulaması

BUGÜN NELER OLDU

Adana Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde 2 bin 77 polisin katılımıyla "huzur ve güven uygulaması" gerçekleştirdi. Helikopter destekli uygulamada, 14 bin 954 kişinin GBT sorgusu yapılırken 5 bin 572 araç kontrol edildi. Polis, 42 günlük kiralanan ev ile 109 umuma açık iş yerini de denetledi.Yapılan şok uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 50 kişi yakalandı, 40 araç trafikten men edildi, 84 sürücüye 134 bin 561 lira ceza uygulandı. Ayrıca ruhsatsız av tüfeği, 22 uyuşturucu hap, 24,50 gram esrar ve 2,60 gram sentetik esrar ele geçirildi. 186 kiralık araç firmasından, geçerli belgesi olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 iş yerine 34 bin 552 lira ceza uyguladı.