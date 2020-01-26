Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Şehit Suat Topçu’nun oğluna sürpriz doğum günü

Şehit Suat Topçu’nun oğluna sürpriz doğum günü

Giriş Tarihi: 26.1.2020 ABONE OL
Şehit Suat Topçu’nun oğluna sürpriz doğum günü
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şehit düşen Uzman Çavuş Suat Topçu'nun 6 yaşına giren oğluna doğum günü sürprizi yaptı. Tarhan, beraberinde kültür ve sosyal işleri müdürlüğü ekipleri ile kasım ayında Suriye'de şehit olan Topçu'nun eşi Bilge Topçu ve ailesini evlerinde ziyaret etti. Ziyarette Tarhan ve beraberindekiler, şehit Topçu'nun 6 yaşına giren oğlu Yiğit Kayra'ya sürpriz doğum günü yaptı. Kayra ile pastadaki mumları üfleyen Tarhan, şehit oğluna çeşitli hediyeler verdi. Belediye Başkanı Tarhan, şehitlerin emanetlerine her zaman sahip çıktıklarını ve onların yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehit Suat Topçu’nun oğluna sürpriz doğum günü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN