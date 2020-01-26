Şehit Suat Topçu’nun oğluna sürpriz doğum günü

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BUGÜN NELER OLDU

Kadirli ilçesinde Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şehit düşen Uzman Çavuş Suat Topçu'nun 6 yaşına giren oğluna doğum günü sürprizi yaptı. Tarhan, beraberinde kültür ve sosyal işleri müdürlüğü ekipleri ile kasım ayında Suriye'de şehit olan Topçu'nun eşi Bilge Topçu ve ailesini evlerinde ziyaret etti. Ziyarette Tarhan ve beraberindekiler, şehit Topçu'nun 6 yaşına giren oğlu Yiğit Kayra'ya sürpriz doğum günü yaptı. Kayra ile pastadaki mumları üfleyen Tarhan, şehit oğluna çeşitli hediyeler verdi. Belediye Başkanı Tarhan, şehitlerin emanetlerine her zaman sahip çıktıklarını ve onların yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.