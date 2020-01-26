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Yıldız basketbolcular Şehit Kamil’i andı

Giriş Tarihi: 26.1.2020 ABONE OL
Yıldız basketbolcular Şehit Kamil’i andı
Gaziantep'te Mehmet Kamil'in şehit edilişinin 100. yıl dönümünü anma etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediye Başkanlığınca organize edilen Şehit Kamil'i Anma 3x3 Basketbol Turnuvası, kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. 3x3 formatta ilk kez müsabaka heyecanı yaşayan miniklere, organizasyon süresi boyunca velileri de tribünlerden büyük destek verdi. Turnuvada 6 farklı kategoride 51 farklı takımından 204 sporcu centilmence mücadele ederken, dereceye giren sporculara ödüllerini Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Nurettin Özyürek ve Spor Şube Müdürü Mehmet Nur Karakuş verdi.
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Yıldız basketbolcular Şehit Kamil’i andı
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