Yıldız basketbolcular Şehit Kamil’i andı

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep'te'in şehit edilişinin 100. yıl dönümünü anma etkinlikleri çerçevesindeorganize edilen, kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. 3x3 formatta ilk kez müsabaka heyecanı yaşayan miniklere, organizasyon süresi boyunca velileri de tribünlerden büyük destek verdi. Turnuvada 6 farklı kategoride 51 farklı takımından 204 sporcu centilmence mücadele ederken, dereceye giren sporculara ödülleriniverdi.