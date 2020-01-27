AK Parti İl Başkanlığı’ndan Elazığ'a yardım TIR’ı

6,8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ için Türkiye'nin birçok ilinden yardımlar gitmeye başlarken, AK Parti Adana İl Başkanlığı da ilk günden kadın kolları, gençlik kolları ve ana kademe olarak harekete geçti. Battaniye, kışlık kıyafet, çocuk bezi, uyku tulumu ve temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım TIR'ı hazırladı.Yardım kampanyası duyurusu sosyal medya hesabından duyuran AK parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, gelen yardımları da yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yardım TIR'ına yükledi. Bedensel engelli bir annenin yanındaki 2 kız çocuğuyla birlikte yardım kampanyasına gösterdiği duyarlılık görenleri duygulandırdı. Kız çocukları kendi elbiselerinin yanı sıra temin ettikleri yardım malzemelerini başkan Ay'a teslim etti.Elazığ'dan gelen deprem haberiyle üzüldüklerini belirten Başkan Ay, "Deprem haberiyle canımız yandı. Adana olarak, 1998 yılında bu acıyı biz de yaşamıştık. Bugün de Elazığ için beraberiz. AK Parti Adana İl Başkanlığı olarak, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, ana kadememizle ve hayırsever iş adamlarımızla birlikte yardım TIR'ımızı doldurduk. İçerisinde çocuk bezinden battaniyeye, çocuk botlarından montlara varıncaya kadar her türlü insani yardım malzemeleri bulunuyor" dedi.

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