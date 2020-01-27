Ayşe Sıla Cengiz yardım bekliyor

HATAY'DA doğuştan bedensel engelli ve bugüne kadar 14 ameliyat geçiren 14 yaşındaki Ayşe Sıla Cengiz, hayata tutunabilmek için hayırseverlerin yardımını bekliyor. Kızının, yüzde 98 engelli raporu bulunduğunu ve birçok hastalıkla mücadele ettiğini belirten anne Gülhan Esen, "Tek varlığım kızım Ayşe, kızımı kaybetmek istemiyorum" dedi Kızı Ayşe Sıla Cengiz'in 14 yaşına kadar 14 ameliyat geçirdiğini ve 10 ameliyata daha ihtiyacı olduğunu ifade eder anne, "Kızım yüzde 98 engelli. Bunun yanında birçok hastalıkla mücadele ediyor. Kendi idrarını yapamadığı için 2 saatte bir sonda takmak zorundayız. Günde 12 tane hasta bezi, 12 tane de sonda kullanıyoruz. Bunların yanında Therabant ve Kinesobant kullanıyoruz. Bunların yıllık tutarı 64 bin lira. Ben bakıcı parası ve eski eşimden aldığım 800 lira ile geçinen bir insanım" dedi. Ankara Valiliği'nin oluru ile sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlattığını ve şu ana kadar 150 bin lira toplandığını ifade eden Gülhan Esen, "Ankara'da aradığımız desteği bulamadık. Bu yüzden doğup büyüdüğüm Hatay'a geldim. Kaymakamları ve belediye başkanlarını ziyaret ettim. Hatay'da bir yardım kampanyası başlatmak istiyoruz. Kızımın hayata tutunabilmesi için hayırseverlerimizin yardımına ihtiyacımız var. Bu dünyada tek varlığım kızım. Kazımı kaybetmek istemiyorum" diye konuştu.

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