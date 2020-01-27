Gaziantep polisi 11 bin 200 kadına ulaştı

BUGÜN NELER OLDU

EMNİYET Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl uygulamaya konulan ve şiddet mağduru kadınların tek tuşla polise ulaşmasını sağlayan Kadın Destek (KADES) projesi, Gaziantep'teki kadınlara tanıtıldı. Gaziantep polisi, kentteki AVM'lerde kurduğu stantlarda 11 bin 200 kadına ulaşarak, uygulama hakkında bilgiler verdi. Ekipler kentin en yoğun alışveriş merkezlerinde kurdukları stantlarla, şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını sağlayan ve sonrasında olay yerine en yakın güvenlik gücü ve sağlık ekiplerinin sevk edilmesini öngören KADES projesini anlatıyor.