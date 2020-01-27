Gültak: Haydi Mersin, gün birlikte dayanışma günüdür

BUGÜN NELER OLDU

MERSİN'İN merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, depremden etkilenen Elazığ ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar için kampanya başlattı. Başkan Gültak, "Haydi Mersinliler gün, yaralarımızı birlikte sarmanın, birlik, dayanışma ve kardeşliğin günüdür" dedi. Toplanan gıda, giyim, battaniye, temizlik ve benzeri ihtiyaç malzemesi dolu tırlar, Akdeniz'den yola çıkarak, depremden etkilenen insanlara ulaştırılacak. Deprem sonucu hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileyen, yaralılara da acil şifa temennisinde bulunan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Dualarımız ve gönlümüz sizinledir. Belediye olarak elimizden gelen her türlü desteği yerine getireceğiz. Kampanyaya, Mersinli işadamlarımız ve hayırsever insanlarımızın katılım bekliyoruz" dedi. Akdeniz Belediyesi'nin başlattığı kampanyaya katılarak, ihtiyaç malzemelerini deprem bölgesine ulaştırmak isteyenlerin, Zabıta Müdürlüğü'nün '0324-337 0101' ve Kültür-Sosyal işler Müdürlüğü'nün '0324-3363677 - 0531 3944349' numaralı telefonları üzerinden de yetkililere ulaşıp bilgi alabilecekleri bildirildi.