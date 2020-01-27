Melih ABİ: Tomruk yüklü kamyon böyle gitmemeli

Şu sorumsuz araç sürücülerinden bıktık.Araç kullanırken başkalarına zarar vermek hoşlarına gidiyor!Fotoğrafa bakın;Tomruk yüklü bir kamyon.Sıkıntı olmayacağı söyleniyor.Bence olur.O ağaçlardan biri akan trafiğin olduğu yola düşse ne olur?Mızrak gibi arkadan gelen araçta bulunanlara saplanır!Bu ne sorumsuzluktur!Bir şey olmayacak demeyin sakın!Kamyon çukura denk gelir, hoplar o tomruklar kasadan yola düşer!Sonrasını düşünmek bile istemem!O yükü taşıyan şoföre ne demeli?Aklın mı yok senin kardeşim!Biraz dikkatli olun!Taşıdığınız odun.Yola düşünce kılıç gibi olur!Bu tür yük taşıyanlar dikkat etmeli...Yol kontrolü yapan güvenlik güçleri de...TARSUS'TAKİ eski Aile sinemasının yerinin elden geçirilmesi ve Kültür merkezi olarak Tarsus'a kazandırılması isteniyor. Daha önce de yazmıştım, mevcut kültür merkezi hem kapalı hem de tadilatı 2 yıl sürer. O da yetersiz kalıyor zaten. Kızılmurat mahallesinde St. Paul Kuyusu karşısında bulunan Aile Sineması 20 yıl önce kapanmıştı. O tarihten beri atıl kalan binanın Kültür Merkezi olarak ele alınıp restore ettirilmesi istenmişti. Ancak aradan uzun yıllar geçmesine rağmen en küçük bir şey yapılmadı. Bir zamanların cıvıl cıvıllığı gitmiş yerine virane almış. Ele alınırsa Tarsus güzel bir kültür merkezine kavuşur.

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