8 TIR yardım deprem bölgesine gönderildi

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in yaptığı çağrının ardından vatandaşların getirdiği yardım malzemeleri, sekiz TIR ile depremzedelere gönderildi. Niğde Belediyesi önünde organize olan vatandaşlar depremzedelerin ihtiyaç duyabileceği evlerinde ne varsa TIR'ların olduğu toplanma noktasına getirdiler. TIR'ların yüklenmesinin tamamlanlmasının ardından Ömer Halisdemir Meydanında bir tören düzenlendi. Törende konuşan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yapılan çağrının ardından tüm Niğdelilerin bu faliyete yoğun ilgi gösterdiklerini belirterek sekiz TIR yardım toplandığını belirterek şunları söyledi: Niğde halkı çok büyük bir hassasiyet ve duyarlılık gösterdi. 24 saat içinde 8 TIR yardım toplandı. Küçük çocuklar dahi kumbaralarındaki paralarla marketten malzeme alıp getirdiler. Vatandaşlarımız orada neye ihtiyaç olduğuna inanıyorlarsa onları getirip bize teslim ettiler. Kışlık giysi ve gıda ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler var. İnşallah bir daha böyle bir deprem yaşamayız. Ama bu da hayatın bir gerçeği ve biz de belediyeler olarak gereken tedbirleri almak zorundayız. Biz de Niğde'de üstümüze düşeni fazlasıyla yapacağız. Acıları çok fazla yaşamamak adına belediyeler adına gerçekleştireceğiz. Depremden hemen sonra 82 milyon Türk milleti duyarlılığını gösterdi. Ben bir kez daha Türk milletinin bir ferdi olmaktan gurur duydum, yüreklerimiz tek yürek olarak attı. Birlik ve beraberlik içerisinden bu sıkıntıyı bu felaketi atlatıyoruz. Yardım TIR'ları yapılan duanın ardından Elazığ ve Malatyada bulunan deprem bölgesine uğurlandı.

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