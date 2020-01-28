Çocuk üniversitesinde eğlenerek dinleniyorlar

BUGÜN NELER OLDU

ilk ve tek Çocuk Üniversitesi Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinde de yeni atölye çalışmalarıyla devam edecek. Özay Günsel Çocuk Üniversitesinden verilen bilgiye göre, çocukların öğrenerek dinlenecekleri aynı zamanda da eğlenecekleri Şubat Tatili programı hazırlandı. Spor aktivitelerinden, laboratuar deneylerine, doğa ve gözlem etkinliklerinden sosyal sorumluluk projelerine kadar çok çeşitli ve eğlenceli etkinlikleri içeren Şubat Tatili programı 10 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. Çocukların eğlenceli deneyimler yoluyla öğrenme sürecinin desteklenmesi amacıyla hazırlanan Şubat Tatili programı 10-15 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi şubat tatili programı ile ilgili kayıt ve detaylı bilgiye www. ozaygunselcocukuniversitesi. org web sitesi ile 0548 833 1338 no'lu telefondan ulaşılabiliyor.