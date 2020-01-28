Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsünü anlattı

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Doğu Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı adına açıklamalarda bulunan Prof. Dr. H. Kaya Süer, son günlerde dünya gündemi haline gelen, Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve yayılmaya başlayan, akciğer enfeksiyonu bulguları ile seyreden yeni koronavirüsü hakkında bilgiler paylaştı. "2019 – nCoV" olarak tanımlanan yeni koronavirüsle ilgili dünyada doğrulanmış 581 vaka bulunduğunu belirten Prof. Dr. H. Kaya Süer, hastalığın, solunum yolu ile ortama saçılan virüslerin, sağlıklı insanlar tarafından solunması ile bulaştığını söyledi. Koronavirüslerin kedi, deve, yarasa gibi bazı hayvan türlerinde tespit edilen ve insanlar arasında hastalık yapabilen geniş bir virüs ailesi olduğunu ifade eden Prof. Dr. H. Kaya Süer, hayvanlar arasında dolaşan koronavirüslerin zaman içinde değişim gösterip insana bulaşma yeteneği kazanmasıyla insan olgularının görülmeye başlandığını, insanlara bulaşması sonucu da klinik hastalık tablosu gösterdiklerini söyledi.