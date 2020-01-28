Elazığ ve Malatya’ya 20 ton bulgur gönderildi

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Ticaret Borsası (GTB) Elazığ ve Malatya'da depremde mağdur olan vatandaşlara 20 ton bulgur gönderdi. GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Elazığ'da meydana gelen depremde can kaybı yaşanmasından duydukları üzüntüyü dile getirerek, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu. GTBYönetim Kurulu Başkanı Akıncı, "Dpremde can kaybının yaşanması millet olarak hepimizi derin bir üzüntüye sevk etti. İlk etapta 20 ton bulgur gönderdik. TOBB organizasyonunda gıda, giyim ve çocuk bezinden oluşan yardım malzemelerini depremde mağdur olan kardeşlerimize ulaştıracağız. Bu konuda çalışmalarımız devam edecektir" diye konuştu.