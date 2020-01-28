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En güzel temizlik çevreyi kirletmemektir

’de balıkçı barınağı çevresindeki sahil şeridinde yoğunlaşan temizlik çalışmasında poşetler dolusu çöp toplandı

DURHASAN ŞAHİN Güney
Giriş Tarihi: 28.1.2020 ABONE OL
En güzel temizlik çevreyi kirletmemektir
Mersin'in Erdemli ilçesinde Türk Kızılay temsilciliği tarafından "Temiz çevre temiz deniz" projesi kapsamında, sahil temizliği gerçekleştirildi. Balıkçı barınağı çevresindeki sahil şeridinde yoğunlaşan temizlik çalışmasında poşetler dolusu çöp toplandı. Gönüllülerin hummalı çalışması sonucu geniş sahil şeridi plastik atıklardan temizlendi. Sahil temizliğine katılan Kızılay gönüllüsü Zehra Öztürk, "Sabah erken saatlerde sahili temizlemek için, toplumu bilinçlendirmek adına burada toplandık. İnsanlarımızın temizliğe karşı daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Yediklerini, içtiklerini çöp tenekelerine atmaları gerçekten çok önemli. Doğaya verdiğimiz zararın farkında bile değiliz. Toplum olarak bizim bilinçlenmemiz lazım" diye konuştu. Türk Kızılay'ı Erdemli Temsilcisi Necati Şevik ise çevre bilinci ve duyarlılık oluşturmak için bu tür çevre temizliği faaliyetlerini önemsediklerini ve belirli aralıklarla gerçekleştirdiklerini söyledi. Şevik, "Bizim amacımız etrafı komple temizlemek değil, dikkat çekmek. En güzel temizlik çevreyi kirletmemektir" dedi.
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