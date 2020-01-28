Erdemli’de futbolcular depremin acısını paylaştı

BUGÜN NELER OLDU

MERSIN'IN Erdemli ilçesinde oynanan Süper Amatör Lig futbol maçında açılan pankartla sporcularacısını paylaştı., derbide karşı karşıya geldi.Maç öncesinde sporcular ve taraftarlar 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Sporcular maçayazılı pankartla çıktı. Erdemlispor'un başkanı Mehmet Morgül,dedi. 6.8 şiddetindeki depremin acısını yüreklerinde hissettiklerini ifade eden Morgül,açıklamasını yaptı.