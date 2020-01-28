Erdoğan’a 27 numaralı forma

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aşkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig takımlarından Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Başkan Yardımcısı Mahsum Altunkaya'yı İstanbul'da kabul etti. Başkan Büyükekşi ve Başkan Yardımcısı Altunkaya, Başkan Erdoğan'a Gaziantep Futbol Kulübü'yle ilgili bilgiler verdikten sonra, üzerinde Recep Tayyip Erdoğan yazılı kırmızı-siyahlı kulüp formasını takdim etti.
KÖŞKTE BULUŞTULAR
Aynı zamanda Fas İş Konseyi Başkanı olan Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile birlikte Fas'ta bulunduğu için geçtiğimiz günlerde yapılan Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısına katılamamıştı. Başkan Erdoğan'ın, Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi ve Başkan Yardımcısı Altunkaya'yı kabulü İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti.
Başkan Büyükekşi, Başkan Erdoğan'a kulüp çalışmaları ve 'Gaziantep Tek Yürek Kampanyası' hakkında bilgiler verdi.
BAŞKANDAN KUTLAMA
Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Fas İş Konseyi Başkanı olduğum için Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'la Fas'ta düzenlenen iş konseyi toplantısına gitmiş ve geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına katılamamıştım. Cumhurbaşkanımıza, kulübümüzün genel durumu ve yürüttüğümüz Gaziantep Tek Yürek Kampanyası ile ilgili bilgiler de verdik. Çalışmalarımızdan dolayı bizleri kutlayan Başkanımız Erdoğan, her zaman bizleri destekleyeceğini ifade ederek başarılar diledi"
ifadelerini kullandı.
DJİLOBODJİ İMZALADI
Kulüp Başkanı Büyükekşi ve Başkan Yardımcısı Altunkaya, ziyaret sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a üzerinde, 'Recep Tayyip Erdoğan' yazılı 27 numaralı Gaziantep FK formasını takdim etti. Başkan Büyükekşi ayrıca, Başkan Erdoğan'a, önümüzdeki günlerde Senegal'e yapacağı ziyaret sırasında, Senegal Cumhurbaşkanı'na hediye edilmek üzere Gaziantep'in Senagalli oyuncusu Papy Djilobodji'nin imzaladığı 3 numaralı formasını da takdim etti.