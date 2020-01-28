Erdoğan’a 27 numaralı forma

aşkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig takımlarından Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Başkan Yardımcısı Mahsum Altunkaya'yı İstanbul'da kabul etti.Aynı zamanda Fas İş Konseyi Başkanı olan Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile birlikte Fas'ta bulunduğu için geçtiğimiz günlerde yapılan Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısına katılamamıştı.Başkan Büyükekşi, Başkan Erdoğan'a kulüp çalışmaları ve 'Gaziantep Tek Yürek Kampanyası' hakkında bilgiler verdi.Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Fas İş Konseyi Başkanı olduğum için Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'la Fas'ta düzenlenen iş konseyi toplantısına gitmiş ve geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına katılamamıştım.ifadelerini kullandı.Kulüp Başkanı Büyükekşi ve Başkan Yardımcısı Altunkaya, ziyaret sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a üzerinde, 'Recep Tayyip Erdoğan' yazılı 27 numaralı Gaziantep FK formasını takdim etti. Başkan Büyükekşi ayrıca, Başkan Erdoğan'a, önümüzdeki günlerde Senegal'e yapacağı ziyaret sırasında, Senegal Cumhurbaşkanı'na hediye edilmek üzere Gaziantep'in Senagalli oyuncusu Papy Djilobodji'nin imzaladığı 3 numaralı formasını da takdim etti.

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