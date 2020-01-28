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Gaziantep FK’dan ‘kural hatası’ iddiası

Giriş Tarihi: 28.1.2020 ABONE OL
Gaziantep FK’dan ‘kural hatası’ iddiası
GAZİANTEP Futbol Kulübü, cuma günü deplasmanda 1-0 kaybettikleri Gençlerbirliği maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle, Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuracaklarını bildirdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sezon başından bu yana oynadığımız karşılaşmalarda aleyhimize yönelik gerçekleşen hakem hataları kulübümüz ve taraftarlarımızı hayal kırıklığına uğratmaya devam etmektedir. Gençlerbirliği maçında yaşanan penaltı pozisyonundaki kararın "KURAL HATASI" olduğu konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'na gerekli başvuruları yapacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."
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Gaziantep FK’dan ‘kural hatası’ iddiası
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