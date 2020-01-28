Gaziantep FK’dan ‘kural hatası’ iddiası

BUGÜN NELER OLDU

GAZİANTEP Futbol Kulübü, cuma günü deplasmanda 1-0 kaybettikleri Gençlerbirliği maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle,'na başvuracaklarını bildirdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sezon başından bu yana oynadığımız karşılaşmalarda aleyhimize yönelik gerçekleşen hakem hataları kulübümüz ve taraftarlarımızı hayal kırıklığına uğratmaya devam etmektedir. Gençlerbirliği maçında yaşanan penaltı pozisyonundaki kararınolduğu konusunda'na gerekli başvuruları yapacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."