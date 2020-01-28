Hastalığımız devam ediyor

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FF 1. Lig'de konuk ettiği Boluspor ile 2-2 berabere kalan Adana Demirspor'un teknik direktörü Uğur Tütüneker, "85 dakika çok domine ettiğimiz bir maçta maalesef geri çekildi. Hem de 2-1'den sonra inanılmaz çekilmeler oldu. Tamamen 18'in üstünde oynanan bir maç. Hastalığımız herhalde devam ediyor"
dedi. Birçok pozisyona girdiklerini ancak üçüncü golü atamadıklarını belirten Tütüneker, "Fena oyun oynamadık. 2-0'ken üçüncü golü de bulabilirdik. Bunları atmamız lazım. Daha sonra gol yiyorsun tamamen geri çekilmeye başlıyorsun. Psikolojik olarak mı anlamadım ama yani bunları yapmamak lazım. Haftalardan beri söylüyoruz"
diye konuştu.
BAŞKANIN KEYFİ KAÇTI
Boluspor'un son 5 dakika içinde kaydettiği gollerle 3 puanı kaçıran Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak'ın canı çok sıkıldı.