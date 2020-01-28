Hastalığımız devam ediyor

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'de konuk ettiği Boluspor ile 2-2 berabere kalan Adana Demirspor'un teknik direktörü Uğur Tütüneker,dedi. Birçok pozisyona girdiklerini ancak üçüncü golü atamadıklarını belirten Tütüneker,diye konuştu.Boluspor'un son 5 dakika içinde kaydettiği gollerle 3 puanı kaçıran Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak'ın canı çok sıkıldı.