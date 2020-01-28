Japonya’dan oya sanatı için geldiler

Japonya'nın Fuku Oka kentinde turizm acentesi işleten Kumi Okabe ve hediyelik eşya satan Meiko Ueyama, Türkiye kültüründe önemli bir simge olan el sanatlarından oyaya ilgi duymaya başladı. İnternette araştırma yapan iki arkadaş, daha sonra Adana'da Nurlu Erkan'a (67) ait bir Oya Sanat Evi olduğunu öğrendi. İkili bunun üzerine Japonya'dan Adana'ya gelmeye karar verdi.Kente gelen Kumi Okabe ve satan Meiko Ueyama ilk olarak Oya Sanat Evi'ni ziyaret ederek yüzlerce oyayı inceleme fırsatı buldu ve daha sonra oya işlemeyi denedi. Oya Sanat Evi'ni gezdikten sonra arkadaşı Meiko Ueyama ile oya işlemeyi deneyen Kumi Okabe, burada yüzlerce çeşit oya türüyle karşılaşınca çok heyecanlandıklarını ve mutlu olduklarını dile getirdi. Adana'ya gelmeden önce sadece birkaç çeşit oyadan haberdar olduklarını belirten Okabe, yıllar önce bir süre Türkiye'de yaşadığını ve o dönem oyayı gördüğünü fakat inceleme fırsatı bulamadığını söyledi. Türkiye kültürüne hayran kaldığını belirten Okabe, oyayı Japonya'da satmak istediğini de kaydetti.Uzun yıllardır oya sanatına ilgi duyduğunu ve eski oyaların bulunduğu bir koleksiyon oluşturduğunu söyleyen Nurlu Erkan (67), Japonya'dan oya merakı üzerine Adana'ya gelen Kumi Okabe ve Meiko Ueyama'yı ağırlamanın kendisi için mutluluk verici olduğunu belirtti. Erkan, oya kültürünün çok eski dönemlerden beri var olduğunu ve çok değerli bir el sanatı olduğunun altını çizdi.Ülkesinde sadece birkaç yerde oya satıldığını ve çok yüksek fiyatların söz konusu olduğunu söyleyen Okabe, "Ben de gidip bizzat yerinde görmek ve öğrenmek istedim. Çok çeşit var tabi biraz kafam da karıştı. Japonya'da bu kültür yok" dedi. Meiko Ueyama ise ülkesinde göremediği oya çeşitlerini burada görünce çok mutlu olduğunu ve her biri sanat eseri olan oyaları çok beğendiğini belirtti.

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