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’ın tasavvuf musikisi eserleri kayıt altında

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Güney
Giriş Tarihi: 28.1.2020 ABONE OL
Kahramanmaraş’ın tasavvuf musikisi eserleri kayıt altında
KAHRAMANMARAŞ'TA gönüllü tasavvuf sanatçıları, kentin Türk tasavvuf müziği eserlerinin kayıt altına alınması için çalışmalar yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, Konya Türk Tasavvuf Müziği ses sanatçılarından Ahmet Uncu önderliğinde oluşturulan gönüllü tasavvuf sanatçıları ekibi, kentin tasavvuf müziğinin kayıt altına alınması için çalışıyor. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan notalarla, ileri bir tarihte konser de düzenlenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği ses sanatçılarından Ahmet Uncu, Kahramanmaraş'ın tasavvuf müziğinde bugüne kadar gelen eserleri, zaman içerisindeki değişimlerinden kurtararak yazılı ve sesli kayıt altına almak için çalıştıklarını belirtti. Eserlerin yazılıp icra edilmeye başlandığını ifade eden Uncu, "Türk tasavvuf müziği adına bugüne kadar böyle bir çalışma yapılmamıştı. Belki de bir şehre ait tasavvuf müziği eserleri, ilk defa yazılı hale getirilerek notaya alındı ve ilk kez icra edilecek." dedi. Uncu, geçmişten geleceğe kalıcı bir eser bırakmak için gayret gösterdiklerini dile getirdi.
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Kahramanmaraş’ın tasavvuf musikisi eserleri kayıt altında
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