Kahramanmaraş’ın tasavvuf musikisi eserleri kayıt altında

BUGÜN NELER OLDU

gönüllütasavvuf sanatçıları, kentinTürk tasavvuf müziği eserlerininkayıt altına alınmasıiçin çalışmalaryapıyor. Kültürve TurizmBakanlığı ileBüyükşehirBelediyesiiş birliğinde,KonyaTürk TasavvufMüziği sessanatçılarındanAhmet Uncuönderliğindeoluşturulangönüllü tasavvufsanatçılarıekibi, kentintasavvuf müziğininkayıt altınaalınmasıiçin çalışıyor.Necip FazılKısakürekKültür Merkezi'nde yapılançalışmalar sonucunda ortayaçıkan notalarla, ileri bir tarihtekonser de düzenlenecek.Kültür ve Turizm BakanlığıKonya Türk Tasavvuf Müziğises sanatçılarından AhmetUncu, Kahramanmaraş'ıntasavvuf müziğinde bugünekadar gelen eserleri, zamaniçerisindeki değişimlerindenkurtararak yazılı ve seslikayıt altına almak için çalıştıklarınıbelirtti.Eserlerin yazılıp icra edilmeyebaşlandığını ifade edenUncu, "Türk tasavvuf müziğiadına bugüne kadar böylebir çalışma yapılmamıştı.Belki de bir şehre ait tasavvufmüziği eserleri, ilk defayazılı hale getirilerek notayaalındı ve ilk kez icra edilecek."dedi. Uncu, geçmiştengeleceğe kalıcı bir eser bırakmakiçin gayret gösterdiklerinidile getirdi.