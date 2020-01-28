Kahramanmaraş’ın tasavvuf musikisi eserleri kayıt altında

KAHRAMANMARAŞ'TA
gönüllü
tasavvuf sanatçıları, kentin
Türk tasavvuf müziği eserlerinin
kayıt altına alınması
için çalışmalar
yapıyor. Kültür
ve Turizm
Bakanlığı ile
Büyükşehir
Belediyesi
iş birliğinde,
Konya
Türk Tasavvuf
Müziği ses
sanatçılarından
Ahmet Uncu
önderliğinde
oluşturulan
gönüllü tasavvuf
sanatçıları
ekibi, kentin
tasavvuf müziğinin
kayıt altına
alınması
için çalışıyor.
Necip Fazıl
Kısakürek
Kültür Merkezi'nde yapılan
çalışmalar sonucunda ortaya
çıkan notalarla, ileri bir tarihte
konser de düzenlenecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Konya Türk Tasavvuf Müziği
ses sanatçılarından Ahmet
Uncu, Kahramanmaraş'ın
tasavvuf müziğinde bugüne
kadar gelen eserleri, zaman
içerisindeki değişimlerinden
kurtararak yazılı ve sesli
kayıt altına almak için çalıştıklarını
belirtti.
Eserlerin yazılıp icra edilmeye
başlandığını ifade eden
Uncu, "Türk tasavvuf müziği
adına bugüne kadar böyle
bir çalışma yapılmamıştı.
Belki de bir şehre ait tasavvuf
müziği eserleri, ilk defa
yazılı hale getirilerek notaya
alındı ve ilk kez icra edilecek."
dedi. Uncu, geçmişten
geleceğe kalıcı bir eser bırakmak
için gayret gösterdiklerini
dile getirdi.