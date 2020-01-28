Melih ABİ: Hani arabada sigara içmek yasaktı

Yasaklar bize göre değil.Nerede bir yasak var delmek için uğraşıyoruz!E-5 karayolunda şehir içinde seyreden bir araç.Sürücüsü sigara içiyor, aracı kirlenmesin diye de camı hafif açmış.Külünü dışarı savuruyor.Bu konuyla ilgili uygulamalar yapılıyor.Trafik cezaları yazılıyor.Ama polisin olmadığı yerde manzara böyle.Araçta sigara içmesen olmaz mı?Diyelim ki tiryakisin… İnersin araçtan uygun bir yerde durursun.İçersin sigaranı...Ama araçta içmek varken niye dursun ki?Yaz bakalım cezayı, bir daha içer mi?halkı Yarenlik alanının bir an önce elden geçirilmesini ve yeniden düzenlenmesini istiyor.Buradaki ağaçların durumu çok kötü.Dağ gibi olmuş.Dallarının budanması ile olmuyor, üzerlerinin de alınması gerekiyor.Gece karanlıkta buradan geçemezsiniz.Bütün Tarsusluların uğrak yeri olan Yarenlik alanındaki ağaçların budanması şart!Başkan sahi ne iş yapıyorsun?Alanı güzelleştirsene...Bu konu hem Tarsus zabıtasını hem de Mersin Büyükşehir Belediyesi zabıtasını ilgilendiriyor.Burası yaya yolu mu, motosiklet ve bisiklet yolu mu?Çeşmeli Saat kulesi var, aynı şekilde bakım istiyor.Yaşlı insanlar tedirgin.Kısacası burayı bir elden geçirin kardeşim.İnsanlar bu güzel alandan daha fazla faydalansın.Hizmet yapmak istiyorsanız tabii.Yoksa hiçbir şey yapmadığınız gibi bırakın öyle kalsın.

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