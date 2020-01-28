Organik atıklar gübreye dönüştürülüyor

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Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde kompost gübre (organik gübre) üretimine başlandı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Çevre Mühendisliği öğretim üyesi ve Atık Yönetimi Koordinatörü Doç. Dr. Çağdaş Gönen, üniversite çıkan atığı sıfıra indirmeye çalıştıklarını belirterek, topladıkları atıkları yeni gelen makine ile kompost gübresine dönüştürdüklerini, kompost gübresini ilk olarak üniversitenin yeşil alanlarında kullanacaklarını söyledi. Gönen, "Atık yönetim koordinatörlüğümüz üniversitemizdeki her türlü atığı yönetme konusunda çalışmaktadır. Geri dönüşebilen atıklar organik atıklar, atık yağları atık pilleri tamamının yönetimi sorumluluğundadır. Yaklaşık 3 ay önce çevre bakanımız sayın Murat Kurum üniversitemize bir ziyarette bulundu ve bu ziyareti sırasında da rektörümüz Prof. Dr Muhsin Kar'a organik maddelerin komposta dönüştürülmesini sağlayan makinenin hibe sözünü verdi ve kısa süre içerisinde makinenin teslimi tamamlandı. Yemekhanelerimizde, kantinlerimizde, çay ocaklarımızda organik atık dediğimiz atıklar çıkmaktadır" dedi.