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Oto yıkayarak 3 çocuğuna bakıyor

Giriş Tarihi: 28.1.2020 ABONE OL
Oto yıkayarak 3 çocuğuna bakıyor
HATAY'IN Reyhanlı ilçesinde, bir süre önce eşinden ayrılan Leyla Kırık (43), 3 çocuğunun geçimini sağlamak için oto yıkama işi yapıyor. Kırık, tek amacının kendi imkanları ile ayakta durmak, ailesinin geçimi ile çocuklarının okul masrafını çıkarmak olduğunu söyledi. İşini severek yaptığını anlatan Kırık, "Aslında erkeklerin yaptığı bir iş ama ben de yaparım diyerek çalışmaya başladım" dedi. İşletme sahibi Nahsen Naimioğlu ise Leyla Kırık'ın iş başvurusunda bulunduğunu, yaptıkları değerlendirme sonucu çalışmaya başladığını belirterek, "İşinde gayet iyi çalışıyor. İşinin temizliğinden memnunuz. Çocuklarına helal para ile gidiyor ve onların geçimini sağlıyor" diye konuştu. Kırık'ın çocukları da boş zamanlarında annelerine yardımcı oluyor ve yanından ayrılmıyor.
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Oto yıkayarak 3 çocuğuna bakıyor
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