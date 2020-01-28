Posta güvercinlerini yarışlara hazırlıyor

BUGÜN NELER OLDU

13 yıldır hobi olarak evinde posta güvercini besleyen bir kişi, kuşlarını antrenmanlarla yarışlara hazırlıyor. Yıllar önce bir arkadaşının Kahramanmaraş'a getirdiği güvercini Bursa'ya postacı olarak göndermesinden etkilenen Emrullah Kurdoğlu, evinin çatısında oluşturduğu kafeslerde 200 posta güvercini, 50 de filo kuşu yetiştiriyor. Kurdoğlu, 2007'den beri hobi olarak güvercin beslediğini, 1,5 yıldır ise profesyonel şekilde uğraştığını söyledi. Eski dönemlerde haberleşmek için kullanılan güvercinleri şehirler arası uçurarak yarış güvercini yetiştirildiğini, kendisinin de buna ilgi duyduğunu ifade eden Kurdoğlu, yarışlara hazırladığı güvercinleri belirli mesafelerden bırakarak antrenman yaptırdığını belirtti. Kuşların antrenmanlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Kurdoğlu, "Güvercinleri gönderiyorum 2-3 saatlik uçuşun ardından tekrardan yuvalarına dönüyorlar. Bu güvercinlerin en büyük özelliği, diğer filo güvercinlerine göre daha çok havada kalmaları ve uçmalarıdır. Allah nasip ederse, daha profesyonel bir şekilde bu güvercinleri 500 kilometreye kadar uçurmayı düşünüyoruz" dedi.