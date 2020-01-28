Slovakyalı Patrik Müslüman oldu

BUGÜN NELER OLDU

, üniversite eğitimi için Türkiye'ye gelen 24 yaşındaki Slovakyalı Patrik Bandür, Çukurova İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasimiyle Müslüman oldu. Hristiyan olan Patrik Bandür, Müslüman arkadaşlarının yaşantısını örnek alarak İslamiyet'i araştırmaya başladı. Adana'da dini konularda bilgiler edinen ve İlbey adını alan Patrik Bandür, Müslüman olmaya karar verdi. Çukurova Müftülüğüne başvuran Patrik Bandür, burada Çukurova Müftüsü Kadir Demirlenk, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve MKÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Kirman, Dr. İlay Nur Kirman, Ramazanoğlu Camii İmam-Hatibi Doğan Alçı nezaretinde kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.