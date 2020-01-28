Vali Doğan: Dört bir yanımız gümrük

Valisi Rahmi Doğan, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü nedeniyle Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Akif Ertekin ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Doğan, "26 Ocak Dünya gümrük gününüzü tebrik ediyorum. Gümrük teşkilatı çok büyük bir teşkilat, belki vatandaşlarımıza biraz uzak gelebilir ama çok önemli görevler ifa eden bir teşkilat. Dört bir tarafımız gümrük, sınır ve denizle çevrili. Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan konumda olunca da önemli bir görev ifa ediyorlar" dedi. Hatay'ın 3 gümrük kapısına sahip olan bir il olduğunu belirten Vali Doğan, "Yayladağı, Cilvegözü ve birkaç ay önce açtığımız Zeytindalı Gümrük Kapısı. Tabii Suriye'deki durum malum, bu durumdan dolayı birtakım zorluklar yaşanmış olsa da bugün itibariyle nerdeyse Suriye'ye açılan tek kapı Cilvegözü Sınır Kapısıdır. Birleşmiş Milletler'den de böyle bir karar çıktı. Birtakım ülkeler insani yardım kapsamında Ürdün tarafındaki sınır kapılarından geçişe müsaade edilmeyince bu kapı daha da önemli bir hal aldı. Sınır kapımız şuanda orada zor durumda bulunan insanlara ciddi bir insani yardım kapısı durumunda. İlaveten de ticaretimiz devam ediyor" diye konuştu.

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