Vali Mahmut Demirtaş Yedigöze Barajı’nda

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Mahmut Demirtaş, su kaynaklarının çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik esasları dahilinde geliştirilmesi için yapılacak çalışmalara daima destek olacaklarını söyledi. Vali Demirtaş, çeşitli ziyaret ve denetimlerde bulunmak üzere İmamoğlu ilçesine gitti. İmamoğlu Kaymakamı Alper Tanrısever'in de katıldığı inceleme gezilerinde Vali Demirtaş, ilk olarak 644 milyon metreküp su kapasitesine sahip, 317 megawatt kurulu gücü bulunan ve 2 milyar kilowatt enerji üreten Yedigöze Barajı'nın genel durumu hakkında bilgi aldı. Yılda 42 milyon metreküp içme suyunun elde edildiği Yedigöze Barajı'ndaki incelemelerinin ardından Vali Demirtaş, İmamoğlu sulaması su ileten su alma yapısında da incelemelerde bulunarak DSİ 6. Bölge Müdür Yardımcısı Bekir Pehlivan'dan bilgiler aldı. İmamoğlu ilçesi DSİ yatırım alanlarında denetimlerine devam eden Vali Demirtaş, İmamoğlu iletim kanalında bulunan vana odası, Camili Mahallesi S0 ve S1 ana kanalları ile S1 ana boru iletim kanallarında incelemelerde bulundu. Borularla ilgili bilgi alan Vali Demirtaş, daha sonra beraberindekilerle sulanan alanları gezdi.