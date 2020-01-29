140 bin 796 ton yer fıstığı üretildi

BUGÜN NELER OLDU

yer fıstığı üretimininbüyükbölümünün karşılandığıAdanave Osmaniye'degeçen yıl rekolte,önceki yıla göreyaklaşık yüzdeazalarak 140bin 796 ton oldu. Kuruyemiş sektörünün baştagelen ürünleri arasındayer alan yer fıstığı,Çukurova'nın iki kentiAdana ve Osmaniye'dekiçiftçilerin önemli gelirkaynağı arasında bulunuyor.Türkiye yer fıstığıüretiminin yüzde 60'ıAdana'da gerçekleştiriliyor.Osmaniye ise yerfıstığı işleme ve ticaretindeöne çıkıyor. Kentteyaklaşık 350 tesiste yerfıstığı ve ürünleri işleniyor.Yüreğir ZiraatOdası Başkanı MehmetAkın Doğan, AA muhabirineyaptığı açıklamada,yer fıstığının bölgeçiftçisinin önemli gelirkaynakları arasında yeraldığını söyledi.