140 bin 796 ton yer fıstığı üretildi

TÜRKİYE'NİN
yer fıstığı üretiminin
büyük
bölümünün karşılandığı
Adana
ve Osmaniye'de
geçen yıl rekolte,
önceki yıla göre
yaklaşık yüzde
azalarak 140
bin 796 ton oldu. Kuru
yemiş sektörünün başta
gelen ürünleri arasında
yer alan yer fıstığı,
Çukurova'nın iki kenti
Adana ve Osmaniye'deki
çiftçilerin önemli gelir
kaynağı arasında bulunuyor.
Türkiye yer fıstığı
üretiminin yüzde 60'ı
Adana'da gerçekleştiriliyor.
Osmaniye ise yer
fıstığı işleme ve ticaretinde
öne çıkıyor. Kentte
yaklaşık 350 tesiste yer
fıstığı ve ürünleri işleniyor.
Yüreğir Ziraat
Odası Başkanı Mehmet
Akın Doğan, AA muhabirine
yaptığı açıklamada,
yer fıstığının bölge
çiftçisinin önemli gelir
kaynakları arasında yer
aldığını söyledi.