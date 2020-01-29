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140 bin 796 ton yer fıstığı üretildi

Giriş Tarihi: 29.1.2020 ABONE OL
140 bin 796 ton yer fıstığı üretildi
TÜRKİYE'NİN yer fıstığı üretiminin büyük bölümünün karşılandığı Adana ve Osmaniye'de geçen yıl rekolte, önceki yıla göre yaklaşık yüzde azalarak 140 bin 796 ton oldu. Kuru yemiş sektörünün başta gelen ürünleri arasında yer alan yer fıstığı, Çukurova'nın iki kenti Adana ve Osmaniye'deki çiftçilerin önemli gelir kaynağı arasında bulunuyor. Türkiye yer fıstığı üretiminin yüzde 60'ı Adana'da gerçekleştiriliyor. Osmaniye ise yer fıstığı işleme ve ticaretinde öne çıkıyor. Kentte yaklaşık 350 tesiste yer fıstığı ve ürünleri işleniyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yer fıstığının bölge çiftçisinin önemli gelir kaynakları arasında yer aldığını söyledi.
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140 bin 796 ton yer fıstığı üretildi
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