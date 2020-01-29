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’da hava destekli terör uygulaması

Giriş Tarihi: 29.1.2020 ABONE OL
Adana’da hava destekli terör uygulaması
ADANA'DA Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, 6 noktada helikopter ve drone destekli uygulama yaptı. Uygulama noktalarını denetleyen İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, vatandaşlarla sohbet etti. Müdür Aktaş'ın talimatı doğrultusunda TEM Şube Müdürlüğü, müzahir bölgelerde asayiş, çevik kuvvet, narkotik, özel harekat, trafik şube ekiplerinin katılımıyla 6 farklı noktada uygulama yaptı. Polis helikopteri ve drone ile havadan destek verilen uygulamada, şüpheli görülen araçlar durdurularak arama yapıldı. Ekipler, araçlardan indirdikleri ve şüphelendikleri kişilerin GBT sorgularını gerçekleştirdi. Uygulama noktalarını denetleyen İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bölgedeki esnafı ziyaret edip, vatandaşlarla sohbet etti. Uygulama, gece saatlerine kadar devam etti.
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Adana’da hava destekli terör uygulaması
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