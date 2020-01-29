Adana’da su indirimi sel mağdurlarını sevindirdi

Adana'da Cumhur İttifakı meclis üyelerinin kararıyla sel felaketi yaşayan abonelerin su faturalarına yüzde 50 indirim yapıldı. Karar zarar gören aileler arasında sevinçle karşılandı. Cumhur İttifakı meclis üyelerinin onayıyla, Adana'da yaşanan sel felaketine maruz kalan vatandaşların su faturalarında yüzde 50 indirim kararı alınmıştı.Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Kurulu'nda bugün yapılan görüşmede, valilik ve ilçe kaymakamlıklarından temin edilecek olan sele maruz kalmış vatandaşların aboneliklerinde, 2020 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarına ait faturalarında yüzde 50 indirim yapılması yöndeki teklife Cumhur İttifakı meclis üyeleri evet oyu verdi. AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ile MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı'nın da bilgisi doğrultusunda, Cumhur İttifakının desteğiyle alınan karar doğrultusunda selden zarar görenler, Ocak, Şubat ve Mart aylarına ait faturalarına ait faturalarını yüzde 50 indirimli ödeyecekler.AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Adana'da yaşanan sel felaketine maruz kalan vatandaşların su faturalarında yapılması planlanan yüzde 50 indirim kararına Cumhur İttifakı olarak destek verdiklerini söyledi. Başkan Ay, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Kurulu'nda yapılan görüşmede, valilik ve ilçe kaymakamlıklarından temin edilecek olan sele maruz kalmış vatandaşların aboneliklerinde, 2020 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarına ait faturalarında yüzde 50 indirim yapılması yönde yapılacak oylamada AK Parti ve MHP meclis üyelerinin 'evet' dediklerini söyledi.Başkan Ay, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selden etkilenen tek bir kişinin mağdur olmaması için açık talimatları var. Bizler de tek bir vatandaşımızın mağdur olmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Ayrıca, gerek AK Parti olarak, gerekse Cumhur İttifakı olarak Adana ve Adanalı'nın menfaatine olan her şeyde elimizi taşın altına koyduk ve koymaya da devam edeceğiz. Bu vesileyle selden etkilenen ailelere bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah bir daha böyle acıları Adana'mıza yaşatmasın" dedi.

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