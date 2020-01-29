Adanalı Tongüç’ün büyük başarısı

2020 yılında düzenlenecek FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan basketbol milli takımı, 1 Şubat'ta günü kampa girecek. Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol Kulübü'nün genç yıldızı Sevgi Tongüç'ün de yer aldığı kadroda 22 oyuncu yer alıyor.
Bu arada Milliler, Mersin'de antrenör Nevriye Yılmaz yönetiminde 5 Şubat'a kadar hazırlıklarını sürdürecek. Milli takım kampına davet aldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Sevgi Tongüç, iyi bir hazırlık dönemi geçirip Avrupa şampiyonası kadrosunda yer alıp katkı koymak istediğini söyledi.