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Adanalı Tongüç’ün büyük başarısı

Giriş Tarihi: 29.1.2020 ABONE OL
Adanalı Tongüç’ün büyük başarısı
2020 yılında düzenlenecek FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan basketbol milli takımı, 1 Şubat'ta günü kampa girecek. Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol Kulübü'nün genç yıldızı Sevgi Tongüç'ün de yer aldığı kadroda 22 oyuncu yer alıyor. Bu arada Milliler, Mersin'de antrenör Nevriye Yılmaz yönetiminde 5 Şubat'a kadar hazırlıklarını sürdürecek. Milli takım kampına davet aldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Sevgi Tongüç, iyi bir hazırlık dönemi geçirip Avrupa şampiyonası kadrosunda yer alıp katkı koymak istediğini söyledi.
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Adanalı Tongüç’ün büyük başarısı
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