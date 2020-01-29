Adanalı Tongüç’ün büyük başarısı

BUGÜN NELER OLDU

2020 yılında düzenlenecek FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan basketbol milli takımı, 1 Şubat'ta günü kampa girecek.Bu arada Milliler, Mersin'de antrenör Nevriye Yılmaz yönetiminde 5 Şubat'a kadar hazırlıklarını sürdürecek. Milli takım kampına davet aldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Sevgi