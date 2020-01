Depremi duyunca o anı yaşadım

27 Haziran 1998'de 146 kişinin yaşamını yitirdiği merkez üssü Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde yaşanan 6,3 şiddetindeki depremde 72 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarılan emekli öğretmen Hatice Eker (59), Elazığ'daki kurtarma çalışmalarını izlerken, "O anı ben bilirim. Yanımda üniversiteye giden kızımı kaybettim. Üç gün boyunca nereden geldiğini bilmediğim suları yalayarak hayatta kaldım. Elazığ'daki kurtarma çalışmalarını izlerken kendimi bir kez daha enkaz altında kalmış hissettim" dedi.Ceyhan'ın Sakarya İlköğretim Okulu'nda öğretmenlik yapan ve şu an emekli olan 4 çocuk annesi Hatice Eker, 22 yıl önceki depreme Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde Hemşirelik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi olan ve tatile gelen 19 yaşındaki kızı Emel Ayça Eker ile yakalandı. 6 katlı apartmanın ikinci katında oturan Eker ailesi Bahçeli apartmanın yıkılmasıyla birlikte enkazda kaldı. Depremde kızını kaybeden Hatice Eker, depremin üçüncü günü bir mucizeye damga vurdu ve ekipler tarafından enkazdan sağ olarak çıkartıldı.Depremden sonra sağ ayağının kesilip protez takıldığını ve çok sevdiği mesleğinden de emekli olmak zorunda kaldığını belirten Eker, enkazdan sağ çıkarıldığı o anları anlatırken gözledi doldu. Enkazda kızıyla helalleştiğini ifade eden Hatice öğretmen, "Kızımla çarşıya çıkmak için hazırlanıyorduk. Yatak odasının kapısındayken deprem oldu. Saniyeler içinde üç katı kaçak olarak çıkılmış apartman yerle bir oldu. Kızımla yan yanaydık. Bir annenin yaşayabileceği en büyük acıyı enkazda yaşadım. İlk önce kızımla konuşuyordum. Sonra kızım bana 'Anne hakkını helal et' dedi bir daha sesini duymadım" diye konuştu.Elazığ depreminde enkazda kalanları kurtarma çalışmalarını izlerken o anı yeniden yaşadığını söyleyen Eker, "Kapının kirişinde kalmıştım. Uzun uğraşın ardından sıkışan ayaklarımı kurtardım. Böbreklerimin çalışması için su damlacıklarını üç gün boyunca yaladım. Dışarıdan bir kez bağır diyorlardı ben 4-5 kez bağırıyordum. Eğer kurtulursam dedim buzdolabına yoğurdu koyup soğuk bir şekilde yiyeceğim dedim.. Üç gün sonra beni buldular ve enkazdan çıkardılar. Enkazı en iyi ben bilirim. Şu an kendimi enkazın altında kalmış gibi hissediyorum. Allah yardımcıları olsun" şeklinde konuştu.Yumurtalık ilçesinin Kurtkulağı mahallesinde oğlu ve kaybettiği kızının adını verdiği torunu Emel Ayça Eker ile birlikte yaşamını sürdüren emekli öğretmen Hatice Eker, "Deprem öldürmüyor, çürük yapılar öldürüyor. Benim oturduğum binaya 3 katlı ruhsatı vermişler, önce 5 daha da yetmemiş 6'ncı katı çıkmışlar. Hiçbir zaman hayata teslim olmayacağız. Hayatın bize çelme atmasına müsaade etmeyeceğiz gerekirse biz hayata çelme atacağız" dedi.

