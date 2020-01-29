Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Esendemir’le yola devam

Esendemir’le yola devam

Giriş Tarihi: 29.1.2020 ABONE OL
Esendemir’le yola devam
ÇUKUROVA Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) 30.Olağan Genel Kurulu ÇGC Kültür ve Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. ÇGC'nin önceki dönem başkanlarından Tamer Ünal ile yarışan Cafer Esendemir 6. kez seçim kazanma başarısını gösterdi. 179 üyenin katıldığı seçimlerde Esendemir 133 ise Tamer Ünal 35 oyda kaldı, 2 oy geçersiz sayıldı. Başkan Cafer Esendemir; genel kurula katılan tüm üyelere gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür ederken; uzun yıllar sonra ÇGC'ye kazandırılan Kültür ve Sosyal Tesislerde yapılan ilk kongreyi kazanmanın da sevincini yaşadığını dile getirdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Esendemir’le yola devam
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN