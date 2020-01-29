Esendemir’le yola devam

BUGÜN NELER OLDU

Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) 30.Olağan Genel Kurulu ÇGC Kültür ve Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. ÇGC'nin önceki dönem başkanlarından Tamer Ünal ile yarışan Cafer Esendemir 6. kez seçim kazanma başarısını gösterdi. 179 üyenin katıldığı seçimlerde Esendemir 133 ise Tamer Ünal 35 oyda kaldı, 2 oy geçersiz sayıldı. Başkan Cafer Esendemir; genel kurula katılan tüm üyelere gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür ederken; uzun yıllar sonra ÇGC'ye kazandırılan Kültür ve Sosyal Tesislerde yapılan ilk kongreyi kazanmanın da sevincini yaşadığını dile getirdi.