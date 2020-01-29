Fadıloğlu, İrem’e verdiği sözü tuttu

BUGÜN NELER OLDU

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, daha önceden sözünü verdiği karne ziyaretini gerçekleştirdi. Ziyaret, Kanar ailesini mutlu etti. Geçtiğimiz aylarda Fehime Güleç Ortaokulu'nu ziyareti esnasında 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki İrem Kanar'ın ev daveti üzerine kendisini karne aldıktan sonra ziyaret edeceğinin sözünü veren Başkan Fadıloğlu, İrem ve ailesini ziyaret etti. İrem ve ablası Sinem'i başarılı karneleri dolayısıyla tebrik eden Fadıloğlu, İrem ve ablası Sinem'e çeşitli karne hediyeleri verdi. Eşini 1 yıl önce kalp krizinden kaybeden 2 çocuk annesi Aysun Kanar, 2 çocuğuyla birlikte Rıdvan Fadıloğlu'nu evinde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Ziyarette İrem ve ablası Sinem ile yakından ilgilenen, uzun süre sohbet eden Rıdvan Fadıloğlu, "Gayet güzel notlarla karnelerini getirmişler. Onları kutluyorum" dedi.