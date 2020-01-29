Gazıantepli küçük dev adamlar

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aziantep'te SANKO Okulları basketbol takımı, Antalya'da düzenlenen Gold Sports Camps Turnuvası U11 kategorisinde şampiyon oldu. "2020 Winter Cup" turnuvasında'ndan oluşan SANKO Okulları oynadığı dört maçı da kazanarak şampiyonluk kupasını kazandı. Genel Müdür Fırat Mümtaz Asyalı, Basketbol Takımı sporcularını ve antrenörlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.alı, "Sporcularımız daha iyi yerlere gelecektir" dedi.