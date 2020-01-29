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Gazıantepli küçük dev adamlar

SANKO Okulları'nın talebeleri spora bağımlılıklarıyla dikkat çekiyor. Antalya'daki Gold Sports Camps Turnuvası U11 kategorisinde şampiyon oldu. Genel Müdür Asyalı, "Sporcularımız daha iyi yerlere gelecektir" dedi

Giriş Tarihi: 29.1.2020 ABONE OL
Gazıantepli küçük dev adamlar
Gaziantep'te SANKO Okulları basketbol takımı, Antalya'da düzenlenen Gold Sports Camps Turnuvası U11 kategorisinde şampiyon oldu. "2020 Winter Cup" turnuvasında Arda Akıcı, Aras Kızılateş, Demir Şüğün, Çağan Güler, Fırat Güney, Doruk Erdoğan, Ahmet Arda Gürbüzer, Aras Karabağlı, Can Yetkin, Emir Emre Yıldırım, Efe Tahtacı ve Yiğit Güdemezoğlu'ndan oluşan SANKO Okulları oynadığı dört maçı da kazanarak şampiyonluk kupasını kazandı. Genel Müdür Fırat Mümtaz Asyalı, Basketbol Takımı sporcularını ve antrenörlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.
alı, "Sporcularımız daha iyi yerlere gelecektir" dedi.
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Gazıantepli küçük dev adamlar
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