Gazilerden anlamlı kampanya

Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şubesi Türkiye'ye örnek olacak bir projeye imza atıyor. Hakkari'de şehit olan Jandarma Teğmen Abdülselam Özatak adına açılan lisenin kütüphanesi için 'Bir kitap da senden olsun' adıyla kitap toplama kampanyası başlatan Gaziantepli gaziler, bir hafta içinde 3 bin kitap topladı. Gaziler, önümüzdeki dönemde Antep Savunmasının sembol isimlerinden Şahinbey ve Şehitkamil adına kütüphane kurmayı amaçlıyor. Hakkari ili Durankaya beldesinde 2016 tarihinde şehit olan Jandarma Teğmen Abdülselam Özatak adına açılacak çok amaçlı lise kütüphanesi için projeyi başlattıklarını belirten Yeter, "Kampanyamızın kapsamını genişlettik. Hakkari'de kütüphaneleri boş olan tüm okullar için harekete geçtik. Biz vakıf üyeleri olarak o bölgelerde askerlik yaptık. O illerin ne halde olduğunu, ne kadar kitap ihtiyacı olduğunu iyi biliyoruz. O yüzden Hakkari'yi seçtik. Okuyan bir toplum olmalıyız. Bizler de gazi ve şehit ailelerimizle böyle bir katkı sunmak istedik" dedi. Bir hafta içinde 3 bin kitap topladıklarını söyleyen Yeter, kampanyanın büyük ilgi gördüğünü söyledi. Her kesimden kitap bağışı yapıldığını belirten Yeter, "Daha bir hafta dolmadan 3 bin kitabı aştık. Şubat ayında kampanyamızı sonlandırıp, kitaplarımızı götüreceğiz. On binlerce kitaba ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.

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