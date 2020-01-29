Gönüllü tiyatrocular şampiyonaya hazırlanıyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi gönüllüleri, 3 yıl önce kurdukları Elden Ayrıksı Tiyatrosu'nda yarışmalara hazırlanıyor. Lise ve üniversite öğrencilerinin oluşturduğu tiyatro ekibi, yazıp yönettikleri oyunlarla 2 yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesi şampiyonu oldu. Gönüllülerden Halil İbrahim Alptekin, şampiyonaya hazırlandıkları "Son Durak Kerkoporta" oyununu yazdığını, bu yıl da birinci olmak istediklerini söyledi. Hayatına değişiklik katmak için tiyatroya başladığını belirten Alptekin, yazma yeteneğini keşfettikten sonra oyun yazmaya başladığını anlattı. Gençlik ve Spor Bakanlığının her yıl düzenlediği kültür sanat yarışmalarına hazırlandıklarını aktaran Alptekin, "İki yıl üst üste bölge birinciliğini alarak finallerde oynamıştık. Finallerde de en iyi kadın ve erkek oyuncu ödülünü aldık. Bu yıl tekrar hazırlanıyoruz. Daha farklı bir konsept deniyoruz. Yaşanmış tarihi bir olayı çağ atlatarak sahneye taşıyacağız" dedi, Alptekin, "Atölyeden çıkan oyunlar bize ait. Bu yılki yarışmaya gidecek oyun da bize ait. Genel olarak absürt komedi tarzında ilerlemeye çalışıyoruz. Yaptığımız her işte, sahneye koyduğumuz oyunlarda tarihten beslenmeye çalışıyoruz" dedi.

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