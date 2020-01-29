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Halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı

MEHMET BONCUK Güney
Giriş Tarihi: 29.1.2020 ABONE OL
Halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı
GAZİANTEP'TE özel halk otobüsü ve otomobilin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü yaşamını yitirirken 7 yolcu da yaralandı. Şahinbey ilçesinin Karataş mahallesinde meydana gelen olayda Enes Karayılan idaresindeki 27 ACR 683 plakalı otomobil ile Salih A. yönetimindeki 27 HO 141 plakalı özel halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Enes Karayılan ile halk otobüsünde bulunan Furkan Ç., Elmas K., Didem S., Semih K., Gönül Y., Ahmet Ö. ve otobüs şoförü Salih A. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Muhammet Enes Karayılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, genç sürücüsünün kazanın meydana geldiği caddede mobilya mağazasının bulunduğu öğrenildi.
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Halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı
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