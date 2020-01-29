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Hasan Kalyoncu’dan ’a destek

MEHMET BONCUK Güney
Giriş Tarihi: 29.1.2020 ABONE OL
Hasan Kalyoncu’dan Elazığ’a destek
HASAN Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) öğrencilerinin üniversite yönetimi desteğiyle topladıkları yardım malzemeleri Elazığlı depremzedelere ulaştı. HKÜ öğrenci kulüplerinin bir araya gelerek topladığı insani yaşam malzemeleri, AFAD Gaziantep İl Müdürü Bekir Şen'in katılımıyla yardım aracına yüklendi. HKÜ yönetici ve öğrencilerinden oluşan yardım ekibi Elazığ'da hem insani yaşam malzemelerini dağıttı hem de depremzedelere destek oldu. TV8'in Tek Yürek kampanyasına telefonla bağlanarak üniversite adına bağışta bulunan HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, "Üniversitemiz bünyesindeki tüm öğrenci kulüplerimizin desteğiyle hazırlanan yardımları, Elazığ'a gönderiyoruz. Ülkemiz adına yardım sağlayan, destek veren herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen ise "Öğrenci kulüplerimiz deprem bölgesine ulaşmak üzere yardım malzemelerinin bulunduğu bir yardım aracı hazırladı. Öncelikle toplumsal olaylara duyarlı olan ve yoğun çaba sarf eden öğrencilerime ayrı ayrı teşekkür ediyor ve hepsiyle gurur duyuyorum. Bizler de yardım ekibine katılarak Elazığ'a bu süreçte destek olacağız" dedi.
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Hasan Kalyoncu’dan Elazığ’a destek
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