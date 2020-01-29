Hatay 112’ye 4 ambulans

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Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2020 Model 4 Adet Ambulans, Hatay İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi. Hatay'da kullanılmak üzere tahsis edilen 4 adet ambulansın teslim töreni İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde düzenlendi. Törene İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Hambolat, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Emin Güler, Kamu Hastane Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ali Pekmezci ile birlikte sağlık yöneticileri ve çalışanları katıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Hambolat; "Devletimizin sağlık sistemine yatırımlarının gün geçtikçe artarak devam ettiğini belirterek, "Gelişen yeni Türkiye yolunda Sağlık Sistemine yapmış olduğu yatırımlar gün geçtikçe artarak devam etmektedir. İl genelinde Özel Sektöre ve Kamuya ait tüm ambulansların sevk ve koordinasyonu sağlayan Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı bünyesine, tahsisi yapılan 4 ambulans ile birlikte toplamda ambulans sayısı 88' e yükseldi" dedi.