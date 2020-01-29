Melih ABİ: İnönü Parkı çay ocaklarının yeri olmuş

Parklar dinlenmek için yapılmış yeşili bol alanlardır.Buralarda dinlenir, oksijen alırız.İnönü Parkı da Adana'nın merkezinde bir park.Yıllar önce düzenleme yapılarak güzelleştirildi.Yaşlı insanlarımız ile adliyede işi olanların uğrak yeri.Park içinde 4 çay ocağı var!Küçücük parkta bu kadar çok çay ocağı olur mu?Çay ocaklarının masa ve sandalyeleri parkın yarısını kapattı.Park böyle olmaz!Tabii ki olmaz!Kim nasıl izin verdi bilmiyorum.Ama bu duruma bir çözüm bulmak lazım.İnönü Park'ı park olmaktan çıkmış.Parkın yeniden düzenlenmesi şart!Başkan hadi bakalım top sende!yollardan bıktık.Yapan yok, araçlar sürekli tamirlik oluyor.Yolda zig-zaglar çiziyorlar.Burası Yeni Sanayi yolu.Fotoğraf durumu ortaya koyuyor.Büyükşehir Belediyesi'ni aramışlar.Seyhan Belediyesi'ne yönlendirilmiş.Site sakinleri Seyhan Belediyesi'ni de aramışlar.Kısa zamanda dönüş yapılacağı bildirilmiş.Aradan geçen 10 gün içinde ne gelen var, ne de giden!İnsanları niye mağdur ediyorsunuz?Yapın şuraları esnaf da sürücüler de rahat etsin.

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