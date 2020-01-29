Mıllıler Seyhan’da güç depoluyor

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dana'da kampa giren Gençler ve Yıldızlar Kano Milli Takımı'nın sporcuları, 13-15 Mart'ta Antalya'daki "Uluslararası Gloria 2020 Cup"
ta 5 bin metre yarışlarında madalya hedefliyor. Tesis olanakları ve iklimsel elverişliliğiyle öne çıkan Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Kayıkhane Tesisleri'nde kampa giren milli sporcular, antrenmanlarını sürdürüyor.
11 ÜLKE 160 SPORCU KATILACAK
KANOCULAR, ilk olarak Adana'daki 5 bin metre milli takım seçmelerinde derece elde ederek, ardından Antalya'da düzenlenecek "Uluslararası Gloria 2020 Cup"
ta yarışmak istiyor. Milli sporcular, Antalya'da 13-15 Mart'ta, 14 kategoride 11 ülkeden 160 sporcunun katılımıyla düzenlenecek yarışlarda kürsüye çıkmayı hedefliyor. Acısu Nehri'ndeki yarışlarda Türkiye'nin yanı sıra Belarus, Kazakistan, Sırbistan, İngiltere, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Bulgaristan, Estonya ve Danimarka'dan sporcular mücadele edecek. Milli takım antrenörlerinden Çağrıbey Yıldırım, kentteki tesisin uluslararası parkur standartlarına sahip olmasının kendilerini Adana'ya çektiğini söyledi.
YAZIN DA ŞAMPİYONALAR VAR
HEM iklim hem de tesis olanaklarından bahseden Yıldırım, "Kamp çalışmalarımız gayet iyi gidiyor"
dedi. Yıldırım, 8-9 Şubat'ta 5 bin metre seçme yarışı yapacaklarını belirterek, "Sonrasında Uluslararası Gloria 2020 Cup'ta 5 bin metre yarışımız olacak. İlk milli takım yarışımız Antalya'da olacak. Daha sonrasında dünya kupaları ve olimpik kota için seçmelerimiz olacak. Yazın da şampiyonalar var"
dedi.
10'DAN FAZLA MADALYA KAZANDIK
KIŞ sezonunda Antalya'ya da bazı ülkelerin sporcularının kampa geldiğini belirten Yıldırım, "Uluslararası Gloria 2020 Cup organizasyonu bizim için verimli geçiyor. İki kez düzenlenen organizasyonda 10'dan fazla madalya kazandık burada. Ümit ediyorum bu sezon da 5-6 madalya alabilirsek sezona iyi bir giriş yapabiliriz"
şeklinde konuştu.