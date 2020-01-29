Mıllıler Seyhan’da güç depoluyor

dana'da kampa giren Gençler ve Yıldızlar Kano Milli Takımı'nın sporcuları, 13-15 Mart'ta Antalya'dakita 5 bin metre yarışlarında madalya hedefliyor. Tesis olanakları ve iklimsel elverişliliğiyle öne çıkan Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Kayıkhane Tesisleri'nde kampa giren milli sporcular, antrenmanlarını sürdürüyor.KANOCULAR, ilk olarak Adana'daki 5 bin metre milli takım seçmelerinde derece elde ederek, ardından Antalya'da düzenlenecekta yarışmak istiyor. Milli sporcular, Antalya'da 13-15 Mart'ta, 14 kategoride 11 ülkeden 160 sporcunun katılımıyla düzenlenecek yarışlarda kürsüye çıkmayı hedefliyor. Acısu Nehri'ndeki yarışlarda Türkiye'nin yanı sıra Belarus, Kazakistan, Sırbistan, İngiltere, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Bulgaristan, Estonya ve Danimarka'dan sporcular mücadele edecek.HEM iklim hem de tesis olanaklarından bahseden Yıldırım,dedi. Yıldırım, 8-9 Şubat'ta 5 bin metre seçme yarışı yapacaklarını belirterek,dedi.KIŞ sezonunda Antalya'ya da bazı ülkelerin sporcularının kampa geldiğini belirten Yıldırım,şeklinde konuştu.

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