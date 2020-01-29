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’ten taziye ziyareti

Giriş Tarihi: 29.1.2020 ABONE OL
Ömer Çelik’ten taziye ziyareti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, vefat eden AK Parti Çukurova İlçe Kadın Kolları Tanıtım ve Medya Başkanı Türkan Sami'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Çelik, merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarındaki taziye çadırını ziyaret ederek, Türkan Sami'nin ailesine başsağlığı diledi. Ziyaret sırasında Kur'an-ı Kerim okundu, Çelik ve beraberindekiler dua etti. Çelik burada yaptığı konuşmada, "Türkan Sami kardeşimiz müstesna bir insandı. Çaresiz insanlar için atan bir yüreğe sahipti. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Artık emanetini kızı Cansu taşıyacak" dedi.
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Ömer Çelik’ten taziye ziyareti
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