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Tartıştığı yeğenlerini bacaklarından vurdu

Giriş Tarihi: 29.1.2020 ABONE OL
Tartıştığı yeğenlerini bacaklarından vurdu
ADANA'DA Emrah K. (31), çıkan kavgada yeğenleri Yusuf (17) ve Osman K.'yi (14) tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı. Emrah K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay, Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi 79112 Sokak'ta meydana geldi. Emrah K., iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle yeğenleri Yusuf ve Osman K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Emrah K. tabancasını çıkarıp yeğenlerine 7-8 el ateş etti. Kurşunların bacaklarına isabet ettiği iki çocuk, kanlar içinde kalırken, Emrah K. kaçtı. Yaralı çocuklar, dedeleri tarafından otomobille yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Çocuklar ilk müdahalelerinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Emrah K.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.
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Tartıştığı yeğenlerini bacaklarından vurdu
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