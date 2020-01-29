Türk, Kırgız ve Kazak sanatçılardan sergi

Modern Sanat Müzesi için Kırgızistan resim sanatçıları Ruslan Ibraimov'un 20 eserinden oluşan (Melodi) adlı sergi ve Azamat Abakirov'un 19 eserinden oluşan (Ebedi Görüntüler) adlı iki ayrı kişisel resim sergisi ile Kazakistanlı resim sanatçıları Natalya Ligay, Alisher Zhurgenov, Yersain Japakov ve Nurtay Zhardemov'a ait 28 eser ile ve Türkiye baskı resim sanatçıları Yurduşen Konanç, Funda Altın, Hatice Çöklü, Fatma Duygu Şenocak ve Utku Öksüz'ün Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladıkları 30 eserden oluşan iki ayrı karma sergi, toplamda 97 eser içeren dört sergi, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı. Açılışa Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, rektör yardımcıları, enstitü müdürleri, dekanlar, öğretim elemanları, sanatçılar ve davetliler katıldı. 7 Şubat'a kadar açık kalacak olan serginin açılışında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, kişisel sergileri açılacak Kırgızistanlı sanatçı Azamat Abakirov, Ruslan Ibraimov ile Kazakistanlı sanatçılar adına Natalya Ligay, Türkiye baskı resim sanatçıları adına Utku Öksüz ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı.

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