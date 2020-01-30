Atatürk Anı Müzesi büyük ilgi gördü

Büyükşehir Belediyesi Atatürk Anı Müzesi, hem kent sakinleri hem de kente gelen ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Kış aylarında günlük ziyaretçi ortalaması 200 civarında olan müzeyi Atatürk'ün kente ilk geldiği gün olan 26 Ocak'ta 500 civarında kişi ziyaret etti. Hafta sonları ve yaz aylarında yoğun ilgi gören müzeyi yılda yaklaşık 200 bin kişi ziyaret ediyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, Atatürk'ün de nüfusuna kayıtlı olduğu tarihi Bey mahallesinde hizmete açılan müzede Atatürk'ün kente geldiğinde yattığı yatak ve kullandığı eşyalar ile Atatürk'le ilgili veya Cumhuriyetin ilk yıllarına ait resim, belge ve eşyalar sergileniyor. Gazi'nin kente gelişinin 86. yıldönümünde müzenin bahçesinde ziyaretle ilgili fotoğrafların yer aldığı bir de sergi açıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çocuk ve Oyunca Müzesi ile komşu da olan müze ağırlıklı olarak hafta sonları ve yaz aylarında yoğun ziyaretçi çekiyor. Kış aylarında aylık ziyaretçi ortalamasının 5-6 bin civarında olduğunu söyleyen müze yetkilileri, Atatürk'ün kente geliş yıldönümünde ise ziyaretçi sayısının iki katı geçtiğini belirtti. Tarihi bir Antep Evi'nde yer müzenin ilk katında Atatürk'ün kente gelişinde yattığı yatak ve kullandığı malzemeler yer alırken, ikinci katında ise Gazi'nin yemek yerken kullandığı tabak, çatalbıçak gibi malzemeler yer alıyor. Müzenin bir katında ise Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki pullar, gazeteler ve Atatürk ile ilgili fotoğraf ve yazılar bulunuyor.

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