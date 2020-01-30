Bir çocuk mutlu olursa bütün dünya güler

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig takımlarındanmaçı hazırlıklarınıyoğun tempoyla sürdürüyor. Teknikdirektöryönetiminde gerçekleştirilenantrenmanda bu kez çok özel ziyaretçilervardı. İdman sonunda özelbir rehabilitasyon merkezinde eğitimgören down sendromlu çocuklar, takımımızıziyaret ederek moral verdiler.TEKNIK adam Sumudica'ya da çiçek takdimeden özel çocuklar, daha sonra futbolcularımızlaoldukça keyifli zaman geçirirkenberaber futbol oynadılar. Zamanzaman duygu dolu anların yaşandığıanlamlı buluşmada kırmızı-siyahlıtakımın oyuncuları,dediler.