Bir çocuk mutlu olursa bütün dünya güler

SÜPER Lig takımlarından Gaziantep Futbol Kulübü, Sivasspor
maçı hazırlıklarını
yoğun tempoyla sürdürüyor. Teknik
direktör Marius Sumudica
yönetiminde gerçekleştirilen
antrenmanda bu kez çok özel ziyaretçiler
vardı. İdman sonunda özel
bir rehabilitasyon merkezinde eğitim
gören down sendromlu çocuklar, takımımızı
ziyaret ederek moral verdiler.
TEKNIK adam Sumudica'ya da çiçek takdim
eden özel çocuklar, daha sonra futbolcularımızla
oldukça keyifli zaman geçirirken
beraber futbol oynadılar. Zaman
zaman duygu dolu anların yaşandığı
anlamlı buluşmada kırmızı-siyahlı
takımın oyuncuları, "Bizim için çok güzel bir buluşma oldu. Özel taraftarlarımızı yeniden tesislere bekliyoruz"
dediler.