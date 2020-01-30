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Bir çocuk mutlu olursa bütün dünya güler

Gaziantepli oyuncular dün özel çocuklarla buluştu. Çocuklar büyük mutluluk yaşarken, futbolcular da keyiflendi

Giriş Tarihi: 30.1.2020 ABONE OL
Bir çocuk mutlu olursa bütün dünya güler
SÜPER Lig takımlarından Gaziantep Futbol Kulübü, Sivasspor maçı hazırlıklarını yoğun tempoyla sürdürüyor. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda bu kez çok özel ziyaretçiler vardı. İdman sonunda özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören down sendromlu çocuklar, takımımızı ziyaret ederek moral verdiler. TEKNIK adam Sumudica'ya da çiçek takdim eden özel çocuklar, daha sonra futbolcularımızla oldukça keyifli zaman geçirirken beraber futbol oynadılar. Zaman zaman duygu dolu anların yaşandığı anlamlı buluşmada kırmızı-siyahlı takımın oyuncuları, "Bizim için çok güzel bir buluşma oldu. Özel taraftarlarımızı yeniden tesislere bekliyoruz" dediler.
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Bir çocuk mutlu olursa bütün dünya güler
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