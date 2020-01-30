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Demirtaş: Yeni yatırım ve üretim alanları oluşmalı

Giriş Tarihi: 30.1.2020 ABONE OL
Demirtaş: Yeni yatırım ve üretim alanları oluşmalı
ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, Ceyhan ilçesinde kurulan Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi alanındaki altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Yardımcısı Murat Süzen, Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz ve Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç'ın da katıldığı inceleme gezisinde; Ceyhan OSB'nin mevcut durumu ve gerçekleştirilen çalışmalar tüm detaylarıyla ele alındı. Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi'nin konumu itibari ile stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Vali Demirtaş, sanayicilere yeni yatırım ve üretim alanlarının oluşturulması amacıyla yaşama geçirilen Ceyhan OSB'nin il ve bölge ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını dile getirdi. İnceleme gezisi yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından sona erdi.
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Demirtaş: Yeni yatırım ve üretim alanları oluşmalı
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