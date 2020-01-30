Erdemli’de kaliteli bal nasıl üretilir eğitimi

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Eğriçayır Balı üretici firması ile Mersin Arı Yetiştiricileri Birliğinin ortaklaşa düzenlediği 'Organik Arıcılıkta Sürdürülebilirlik Eğitimi Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü toplantı salonunda başladı. Eğitim seminerinin açılış konuşmasını Eğriçayır Balı sahibi Celal Çay yaptı. Çay, ürettikleri balın geçmişinin 300 yıla dayandığını son 4 yıldır da ürettikleri Eğriçayır Balının dünya çapında altın madalya aldıklarını söyledi. Dünya genelinde bal üreticilerinin yarıştığı bal içerisinde Kanada'da altın madalya ile ödüllendirildiklerini belirten Çay, Mersin Toroslarında ürettikleri organik polifloralı çiçek balı ile geçtiğimiz eylül ayında Kanada'nın Montreal kentinde dünyanın en iyi balı seçilerek, dünya kupası aldıklarını ve bu kupadan sonra Mersin Toroslarında üretilen bala talebin çok fazla arttığını söyledi. Mersin Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı Adem Kurt da Mersin genelinde kayıtlı 3 bin arıcının bulunduğunu bunlardan 2 bin tanesinin aktif çalıştığını ifade etti.